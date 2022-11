La Francia perde pezzi per il Qatar: Pogba e Kanté, due esclusioni dolorose per Deschamps

Sono arrivate brutte notizie per Didier Deschamps in questo ultimo mese prima della partenza per il Qatar. Il 18 ottobre la prima doccia fredda per il commissario tecnico: N’Golo Kanté fuori quattro mesi. Il centrocampista del Chelsea, dopo essersi operato ai tendini del ginocchio, dovrà svolgere un percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dal calcio giocato fino a Marzo. E, poche ore fa, è arrivata una nuova stangata per il centrocampo della Nazionale francese: non ci sarà neanche Paul Pogba in Qatar. Il centrocampista della Juve si è fermato nuovamente a causa di un sovraccarico al retto femorale. Due assenze pesanti, dolorose per il centrocampo dei francesci che dovranno fare a meno di due protagonisti del precedente Mondiale.

Foto: Twitter Francia