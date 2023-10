La Francia ne fa 4 in amichevole alla Scozia. Doppietta di Pavard

La Francia rimonta la Scozia e si aggiudica l’amichevole internazionale per 4-1. Grande protagonista della serata dei Les Blues è Benjamin Pavard, autore di una doppietta. In gol anche Mbappé su calcio di rigore procurato dal milanista Giroud, titolare come gli altri due rossoneri Theo Hernandez e Maignan. Nella ripresa è entrato in campo pure l’altro nerazzurro Thuram, che ha preso il posto proprio di Giroud e ha colpito una traversa. Di Coman il quarto gol francese che ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1,

Foto: Instagram Francia