La Francia continua il trend positivo in Germania: ultimo ko nel 1988

La Francia continua la sua serie positiva in terra tedesca. La nazionale di Deschamps, con il successo per 1-0 a Monaco di Baviera, ha allungato la sua striscia di imbattibilità. Praticamente, la Francia, da quando la Germania è una Nazione unita, non ha mai perso in terra tedesca nei confronti diretti. L’ultimo ko risale infatti al 1988.

Nel mezzo, 15 confronti diretti e solo due successi della Germania, uno arrivato in casa della Francia allo Stade de France, nel 2013, il secondo ai quarti di finale del Mondiali 2014 in Brasile.

Foto: Twitter Equipe de France