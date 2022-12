La Francia cade ai rigori, ma Mbappé è da record: è la seconda tripletta nella finale dei Mondiali

Una serata da dimenticare per la Francia, ma la tripletta di Kylian Mbappé entra nella storia della finali Mondiali. Il primo gol, arrivato su rigore, il secondo appena due minuti dopo con una prodezza in sforbiciata. Il classe ’98 diventa così il quinto giocatore a segnare in due finali mondiali dopo Vava, Pele, Breitner e Zidane. Dopo il nuovo vantaggio firmato Messi ai supplementari, a firmare il 3-3 è sempre Mbappé, che completa la tripletta. Prima di lui, in finale di un mondiale ci era riuscito solo Geoff Hurst in Inghilterra-Germania del Mondiale 1966.

Foto: Instagram Francia