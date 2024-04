La Fiorentina vola in semifinale di Conference! Gonzalez-Biraghi eliminano il Plzen ai tempi supplementari (2-0)

La Fiorentina vola in semifinale di Conference League! Eliminato il Viktoria Plzen: decidono le rete di Nico Gonzalez e Biraghi nei tempi supplementari. La squadra viola prova subito a partire forte e al 5’ ha già una clamorosa doppia chance per sbloccarla: prima miracoloso il portiere ospite Jedilicka su Belotti, poi salva invece Hranac sulla linea sul successivo tentativo aereo di Kouame. A metà primo tempo ci prova pure Gonzalez, poi, serve un’altra super risposta del portiere ospite per fermare Kouame: l’azione prosegue e il seguente colpo di testa di Belotti si stampa sul palo. Altro legno appena prima del recupero, stavolta Kouame centra la traversa, mentre a tempo quasi scaduto Nico Gonzalez si divora il pallone del vantaggio da un metro. Nella ripresa il copione del match è il medesimo da inizio gara: la Fiorentina spinge a caccia del gol, il Vikoria Plzen difende provando a giocare anche con il cronometro. L’obiettivo dei cechi è di far scendere man mano il ritmo della gara, ma arriva il momento della potenziale svolta per la Fiorentina a metà ripresa, quando Cadu stende Dodo alle porte dell’area: l’arbitro spagnolo Gil Manzano inizialmente estrae il giallo, ma quando il VAR lo richiama alla revisione cambia decisione ed estrae il rosso. Subito ad avvio dei tempi supplementari arriva il tanto atteso gol della Fiorentina. A sbloccare la gara è Nico Gonzalez che è più lesto di tutti in area a battere in rete da situazione di mischia e a trovare l’1-0. Poco prima della pausa tra i due tempi aggiuntivi, la Viola flirta col raddoppio e centra il terzo legno di serata, stavolta con Martinez Quarta di testa. E ad avvio di ripresa del secondo tempo supplementare arriva anche il punto esclamativo sulla vittoria con la rete di Biraghi. Termina così al Franchi, la Fiorentina vola in semifinale di Conference League!

