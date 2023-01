La Fiorentina vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 1-0 alla Sampdoria. Decide Barak

La Fiorentina vola ai quarti di finale: 1-0 alla Sampdoria, decide Barak. La prima occasione da gol arriva per gli ospiti: calcio d’angolo dalla destra, Gollini insicuro in uscita ma Rincon non riesce a far gol, con la palla che colpisce la traversa prima di spegnersi sul fondo. Gol sbagliato, gol subito. E al 25′ i viola passano in vantaggio con Antonin Barak, che risolve una mischia in area di rigore depositando la sfera alle spalle del portiere sampdoriano Contini. Poi Jovic sfiora il gol del raddoppio: al 39′ trova la via del gol, ma per l’arbitro Paterna è fuorigioco. E al 46′, a pochi passi da Contini, non riesce a trovare lo specchio della porta. Nella ripresa la gara perde di ritmo, la Sampdoria non rientra in campo con il piglio giusto per ribaltare, o quanto meno, pareggiare l’incontro, mentre la Fiorentina addormenta la gara cercando di gestire palla. Nel finale, al 92′, espulso Murillo per doppia ammonizione dopo un’entrata in ritardo su Nico Gonzalez. Termina così 1-0 al Franchi, la Fiorentina vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà il Torino.

Foto: Instagram Fiorentina