La Fiorentina vola ai quarti di Conference! Poker al Sivasspor e ottava vittoria consecutiva in Europa (4-1)

La Fiorentina si aggiudica anche il ritorno: poker al Sivasspor. L’avvio del match è frizzante: la Fiorentina manovra il pallone su un campo infido per condizioni, ma i tiri in porta arrivano da ambo le parti sin da subito. Il ritmo infuocato del primo quarto d’ora è interrotto dall’infortunio di Charisis, costretto all’uscita anticipata. Calano intensità e occasioni, su una situazione estemporanea però arriva l’1-0 dei padroni di casa: Cabral perde palla e Yesilyurt conclude la transizione con un bolide dalla lunga distanza che non lascia scampo a Terracciano. Situazione che rischia di complicarsi, la zampata di Cabral di fine primo tempo riporta però subito la Fiorentina sull’1-1 e, all’intervallo, virtualmente ai quarti. La Fiorentina mette la freccia a Sivas e trova il gol dell’1-2 in casa del Sivasspor, dopo aver vinto già la sfida d’andata degli ottavi di Conference contro i turchi. Corner di Mandragora sulla testa di Nikola Milenkovic, che svetta e insacca. Al 66′ la Fiorentina sfiora il tris: brutto errore del portiere Vural che, prima, si fa passare la palla in mezzo alle gambe, ma Cabral non riesce nel tap-in vincente per il tentativo dello stesso portiere. Appuntamento solo rimandato. E al 78′ arriva il 3-1 dei Viola dopo una pasticcio difensivo tra Goutas e Vural che ha portato l’autogol del difensore. All’88’ arriva anche il poker viola con una perla di Castrovilli. Termina così 4-1 a Sivas, ottava vittoria consecutiva per i Viola in Conference League.

Foto: Instagram Fiorentina