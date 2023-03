La Fiorentina vince nel ricordo di Astori: 2-1 al Milan, decidono le reti di Nico Gonzalez (rigore) e Jovic

Bis della Fiorentina nel ricordo di Davide Astori: 2-1 al Milan, decidono le reti di Nico Gonzalez e Luka Jovic. Partono forte i viola che si affacciano spesso nell’area di rigore rossonera, ma senza creare grandi grattacapi a Maignan. Al 13′ la partita si ferma nel ricordo di Davide Astori, con entrambe le squadre che rendono omaggio all’eterno capitano viola durante la standing ovation del Franchi. L’occasione più grande della prima frazione di gioco arriva 26′ con Tomori che salva sulla linea il tiro di Bonaventura. La Fiorentina continua a mantenere la gara in mano. Ma al 32′ arriva il primo squillo dei rossoneri, ma Terracciano risponde presente sul tiro al volo di Olivier Giroud. Subito ritmi alti a inizio ripresa, e al 47′ viene fischiato un rigore in favore dei padroni di casa dopo che Ikoné era andato via a Tomori. Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che è glaciale e spiazza Maignan. I rossoneri provano ad aumentare i giri del motore, ma i viola continuano a tenere il campo con ordine. Al 59′ Theo Hernandez si infila nelle maglie della difesa viola, ma Terraciano è bravo a chiudere lo specchio in uscita. Al 66′ Pioli prova a trovare la svolta dalla panchina: dentro Ibrahimovic, Origi e Bakayoko, fuori Giroud, Rebic e Bennacer. Ma un minuto dopo sono i viola a sfiorare il raddoppio con Dodo. All’80’ cambia anche Italiano: fuori tra gli applausi Cabral e Bonaventura, dentro Jovic e Castrovilli. Ed è subito il centravanti serbo a impegnare Maignan con un bel colpo di testa. Appuntamento con il gol solo rimandato. Infatti, all’87’ arriva il raddoppio viola firmato proprio da Jovic, bravo ad insaccare di testa il cross pennellato di Dodò. Al 95′ arriva il gol di Theo Hernandez che accorcia le distanze. Termina così 2-1 al Franchi, la Fiorentina sale a quota 31 punti al dodicesimo posto. I rossoneri, invece, restano a quota 47 punti al quarto posto.

Foto: Instagram Fiorentina