La Fiorentina vede l’Europa, Venezia a picco: decide un gol di Torreira

È un gol di Torreira a permettere alla Fiorentina di continuare a lottare per l’Europa League, con lo sguardo che non ha ancora definitivamente abbandonato la sorella più famosa, la Champions. La Viola supera 1-0 un Venezia oramai in nota difficoltà: i lagunari restano terzultimi ma, complice la vittoria odierna del Cagliari, i punti di distacco dal quartultimo posto diventano 6, seppur con una partita in meno rispetto ai sardi.

Foto: Twitter Torreira