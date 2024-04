La Fiorentina torna a sorridere in campionato: 2-0 all’Arechi, decidono le reti di Kouamé e Ikoné

La Fiorentina passa all’Arechi contro la Salernitana: 2-0, decide Kouamé e Ikoné. Il primo tiro in porta è di Ikone dopo poco più di dieci minuti, la Salernitana risponde mezz’ora dopo con un tiro debole di Sambia di facile lettura per Terracciano. Il più pericoloso è Ikone che, al 42′, sfiora il vantaggio:Barak riceve in area e tocca in orizzontale per Ranieri, la cui conclusione viene murata da Pirola. Il pallone resta nella zona di Ikoné, che si gira e calcia da pochi metri, ma non trova la porta.. Nel finale si scaldano gli animi tra Sottil e Basic, entrambi ammoniti. La ripresa scorre sullo stesso rullino della prima frazione di gioco, con la prima grande occasione che arriva al 76 con Ikoné che lancia Kouamé a tu per tu con Ochoa, ma il portiere messicano che vince il duello. Al 79′, però. Kouamé si fa perdonare l’errore e porta avanti la Fiorentina con un grande colpo di testa sul cross di Ranieri. Al 95′ arriva anche il sigillo di Ikoné su assist di Mandragora.

Foto: Instagram Fiorentina