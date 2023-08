La Fiorentina supera il Nizza con Jovic e Kouame: 2-1

Vittoria di prestigio in amichevole per la Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano ha infatti superato 2-1 il Nizza. Decisive le reti di Luka Jovic al 17′ e di Christian Kouame al 35′. Una buona prestazione, quella offerta dalla viola, che mette ancora minuti nelle gambe in vista dell’inizio del campionato. Buona risposta anche da parte dei due marcatori della gara, sicuramente tra gli osservati speciali in questo precampionato.

Foto: Instagram Jovic