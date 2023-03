La Fiorentina si riscopre bella nelle coppe: la svolta di Italiano fuori dalla Serie A

Vincenzo Italiano è riuscito, dopo la sosta forzata per il Mondiale in Qatar, a rimettere la sua Fiorentina sui binari giusti. La squadra viola, undicesima in campionato, è reduce da due vittorie consecutive contro Verona e Milan ed è riuscita a staccarsi dalla zona calda della classifica, dopo una prima parte di stagione non sicuramente all’altezza delle aspettative. Lo ha fatto continuando nel credo calcistico del suo allenatore, così come lo ha fatto la società che ha confermato il tecnico nonostante la mancanza di risultati di inizio anno.

Le belle notizie però sono arrivate soprattutto dalle due coppe. La Fiorentina ha raggiunto gli ottavi di Conference League e si è aggiudicata già l’andata battendo 1-0 il Sivasspor, dopo aver eliminato nei sedicesimi il Braga. Ma non solo perché Jovic e compagni avranno la grande chance di raggiungere la finale di Coppa Italia se riusciranno ad eliminare la Cremonese, fanalino di coda della Serie A, nel doppio scontro in semifinale. L’obiettivo di Italiano da qui a fine stagione è quello di andare più avanti possibili nelle due competizioni, cercando di riportare una coppa a Firenze, e cercare di risalire il più possibile la classifica.

Foto: Instagram Fiorentina