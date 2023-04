La Fiorentina si ferma: lo Spezia strappa un bel pareggio con Nzola

La Fiorentina parte all’attacco e al 25’ trova il vantaggio con uno sfortunato autogol di Wisniewski che devia una cross basso di Biraghi e insacca il suo portiere. Dopo sette minuti lo Spezia trova il pari con il solito Nzola che da un rilancio di Dragowski supera Igor e a tu per tu con Terracciano prima lo salta e poi mette in rete. Al 34’ la Fiorentina torna in attacco e sfiora il gol del sorpasso con Cabral che si coordina in rovesciata e prende in pieno la traversa della porta ospite.

Nella ripresa Italiano cambia subito, inserendo Brekalo e Nico Gonzalez, con il primo che al 60′ su suggerimento di Bonaventura colpisce il palo. Lo Spezia si chiude in trincea e la Fiorentina non trova spazi. Al 69′ ancora il legno salva gli ospiti su una punizione magistrale di Biraghi. Nel finale il neoentrato Jovic si divora il gol del vantaggio mandando sul fondo da buona posizione. Al 91′ lo Spezia ha l’occasione per vincerla ma Shomurodov a tu per tu con Terracciano prova lo scavetto e regala la palla al portiere.

Foto: nzola twitter spezia