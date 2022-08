La Fiorentina si aggiudica il primo round con il Twente: termina 2-1 al Franchi

Una Fiorentina a due facce quella vista al Franchi, complice anche la condizione fisica non ancora ottimale. Nel primo tempo non c’è stata partita: i viola hanno letteralmente dominato il Twente, passando in vantaggio dopo appena un minuto dal fischio d’inizio: Sottil innesca di tacco Biraghi che mette nel mezzo dove trova Nico Gonzalez che spinge il pallone in rete grazie ad un grande stacco di testa. La Fiorentina continua a spingere, grande ritmo. E al 31′ arriva il raddoppio con Cabral dopo l’ennesima scorribanda di Sottil. Al 43′ protagonista Unnerstall, portiere degli olandesi, che nega la doppietta a Cabral con una strepitosa parata. Nel secondo tempo, però, la musica cambia e la condizione fisica del Twente viene fuori seppur senza creare troppi grattacapi alla Fiorentina. Al 65′ il nuovo entrato Cerny trova il gol con la difesa viola che sbaglia il fuorigioco e Nastasic che ormai è in ritardo sull’attaccante che segna sul cross di Smal. I ritmi della partita calano, la Fiorentina non crea occasione, il Twente nemmeno e, dopo 5 minuti di recupero, termina 2-1 il playoff d’andata in favore degli uomini di Italiano. I viola si aggiudicano il primo round, appuntamento al 25 agosto quando scopriremo chi accederà alla Conference League tra Fiorentina e Twente.

Foto: Instagram Fiorentina