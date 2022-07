La Fiorentina sarà testa di serie ai Play off di Conference League

La Fiorentina torna in Europa dopo cinque anni, quest’anno disputerà la Conference League tanto cara alla Roma di Mourinho. Proprio in questi minuti è arrivata una notizia importante per i viola. Complice l’eliminazione dell’Astana i viola saranno testa di serie ai prossimi sorteggi.

Foto: Twitter Fiorentina