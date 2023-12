La Fiorentina ribalta il Genk con Quarta e Nico Gonzalez (2-1). Viola qualificati, scontro diretto a Budapest per il primo posto

La Fiorentina è qualificata alla fase a eliminazione diretta di Conference League: 2-1 al Genk. La prima grande chance è degli ospiti, dopo neanche 5 minuti: Fadera scappa via in campo aperto, per fortuna dei viola però davanti a Christensen vede il suo destro sbattere in pieno sul palo. Prova a suonare la carica per i suoi Barak a metà prima frazione, ma il suo tentativo alto dal limite racconta bene le difficoltà offensive dei toscani. Serve un episodio e questo sembra poter arrivare a fine primo tempo, ma Ikone si vede fermato sulla linea da Hrosovsky. E dopo averlo visto rischiare in almeno due occasioni il doppio giallo, mister Heynen si tutela togliendo Fadera già prima dell’intervallo. Al 45′ gli ospiti trovano con il vantaggio appena prima del recupero grazie alla bella discesa in fascia, conclusa con un tocco sotto di Kayembe. Risponde subito la viola con un bel colpo di testa di Barak, salvato da un attento Van Crombrugge. Il portiere è reattivo anche sul seguente tentativo aereo di Mina da corner, ma è battuto dalla respinta di Quarta, che riconsegna così l’immediato pareggio alla Fiorentina. Doppio cambio all’intervallo per Italiano, fuori un Parisi in difficoltà e Quarta e dentro Kayode, al rientro dall’infortunio, e Milenkovic. All’ora di gioco altra mossa dalla panchina, con Beltran che sostituisce Barak e va ad affiancare Kouame in quello che sembra più un 4-4-2/4-2-4 che non il 4-2-3-1 di partenza. Come nel primo tempo, la Viola prova ad affidarsi alle palle da fermo, nello specifico un paio di punizioni, ma il portiere Vandevoordt è in serata e alza il muro. I calci piazzati, come all’andata, fanno la differenza e alla Fiorentina capita l’occasionissima: Beltran fa correre Kayode, steso in area da Sadick. L’olandese Kooij indica il dischetto, il VAR conferma e Gonzalez dagli undici metri trasforma il gol del 2-1. Un centro fondamentale, che qualifica i viola. La rimonta del Ferencvaros in Serbia però costringerà la Fiorentina a giocarsi il primo posto del raggruppamento sul campo della squadra ungherese. Basterà un pareggio.

Foto: Instagram Fiorentina