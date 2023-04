La Fiorentina raggiunge l’Inter in finale di Coppa Italia! I viola gestiscono il vantaggio dell’andata sulla Cremonese (0-0)

La Fiorentina vola in finale di Coppa Italia! Al Franchi viola gestiscono il 2-0 ottenuto allo Zini ed eliminano la Cremonese, guadagnandosi un posto per la finale del 24 maggio contro l’Inter. Il primo tempo non ha offerto particolari emozioni con i padroni di casa che si sono limitati a gestire il risultato dell’andata, mentre gli uomini di Ballardini non sono riusciti a impensierire la retroguardia di Italiano. Il primo acuto della gara arriva al 28′ con Nico Gonzalez che se ne va sulla sinistra, colpo di tacco di Cabral ma Lochoshvili ferma tutto, forse con l’aiuto del braccio. Per l’arbitro Marinelli è tutto regolare. Ballardini inserisce Valeri al posto di Ghiglione per provare a spezzare il ritmo, ma la ripresa continua sulla falsariga del primo tempo. In contropiede arrivano le occasioni più nitide per i viola, prima con Nico Gonzalez e, poi, con un’occasione sprecata da Mandragora che perde il tempo per mandare in porta Castrovilli. All’83’ ci prova Cabral su calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Termina così 0-0 al Franchi, la Fiorentina torna in finale di Coppa Italia dopo nove anni.

Foto: Instagram Fiorentina