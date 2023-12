La Fiorentina pareggia con Martinez Quarta, la Roma chiude in 9 (espulsi Zalewski e Lukaku)

Finisce 1-1 tra Roma e Fiorentina, una gara folle, che farà sicuramente parlare di sè per le due espulsioni in casa giallorossa. Rma avanti subito con un gol di Lukaku al 5′, dopo una grande azione con Dybala, che ha rifornito il bomber belga, bravo a segnare. Roma che ha continuato a fare la partita, provando più volte a far male alla compagine viola.

Al 24′, Paulo Dybala si ferma. Protagonista di una grande giocata contro la Fiorentina, quella che ha consentito alla Roma di sbloccare con Lukaku, l’attaccante argentino si è dovuto arrendere per un problema muscolare. Al suo posto Azmoun.

Da valutare il problema per la Joya. Ma per ora, la Roma conduce 1-0 all’Olimpico.

Nella ripresa accade di tutto. Mourinho perde anche Azmoun, entrato per Dybala. Al suo posto entra El Shaarawy. In due minuti, si ribalta tutto. La Roma resta in 10 al 64′, doppio giallo a Zalewski, che lascia i giallorossi in inferiorità numerica. ne approfitta immediatamente la Fiorentina che trova il gol del pari al 64′ con Martinez Quarta.

Sbamda la Roma, che rischia l’immediato tracollo, ma col passare die minuti, Mourinho riesce a dare nuovamente equolibrio alla squadra. Fino al minuto 87. quando c’è un rosso diretto per un intervento molto rischioso e duro di Romelu Lukaku ai danni di Christian Kouame, una scivolata ruvidissima. L’arbitro non esita, il VAR non corregge. Fiorentina all’assalto in 11 contro 9. Ma la Roma stringe i denti e si salva, strappando almeno un punto in un finale davvero clamoroso.

In classifica, la Roma sale a 25, appaiando il Bologna a 25 punti. La Fiorentina sale a 24.

Foto: twitter Fiorentina