La Fiorentina non sa più vincere: un altro pareggio contro il Verona

Un altro 1-1 per la Fiorentina, stavolta contro il Verona. Ospiti avanti su rigore con Veloso dopo otto minuti (sei sono stati necessari solo per la revisione del fallo: un intervento di Barreca su Salcedo) e poi raggiunti al 19esimo da Vlahovic, sempre su calcio di rigore. La squadra allenata da Prandelli pareggia la sua terza gara casalinga consecutiva dopo quelle con Genoa e Sassuolo. Ai viola manca la vittoria in campionato dal 25 ottobre, quando il tecnico era ancora Beppe Iachini.

Foto: Twitter Fiorentina