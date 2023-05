La Fiorentina non molla Bamba: ulteriori conferme dalla Francia

Jonathan Bamba è un profilo che piace alla Fiorentina. I viola lo hanno iniziato a seguire cinque anni fa quando giocava nel Saint–Etienne, prima di andare al Lille, ma non fu trovato l’accordo per via delle commissioni. Da gennaio – come raccontato da Sportitalia – il profilo dell’esterno francese era tornato nei taccuini della dirigenza viola, complice la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2023. Una notizia confermata quest’oggi da Footmercato. Il portale francese rilancia l’interesse della Fiorentina per l’attaccante classe ’96 che non dovrebbe prolungare il contratto con il Lille. In questa stagione Bamba è stato convocato per la prima volta con la Costa d’Avorio e ha collezionato 5 gol e 6 assist in 29 partite in Ligue 1.

Foto: Twitter Ligue 1