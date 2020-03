La Fiorentina in campo contro il Coronavirus, Commisso: “Tifosi viola, adesso aiutiamo tutti insieme”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale viola, che ha lanciato una raccolta fondi (già donati 250 mila euro) per contrastare l’emergenza Coronavirus: “In questi giorni, anche se distante, sto seguendo la situazione in Italia con grande attenzione e preoccupazione. Ho il desiderio e la convinzione di offrire il mio sostegno e quello della mia famiglia, quello del Club e di tutti i nostri amici a tutti coloro che in questi difficili momenti stanno facendo il massimo per salvare delle vite umane e arrestare appena possibile la diffusione di questo nemico subdolo ed invisibile. Invito tutta la grande Famiglia Viola ad unirsi ancora di più in questi giorni difficili e sostenere le persone e le strutture che sono in prima linea. Per questa ragione il mio più sentito ringraziamento va in particolare ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ospedaliero che in queste ore stanno combattendo la più dura delle battaglie sul territorio toscano”.

#FORZAeCUORE🙏💜 Già donati 250.000 euro: Rocco Commisso con la Famiglia Viola in campo per “FORZA E CUORE” nella lotta contro il #COVID19 ➡ https://t.co/6b1j0qYnNS La Fiorentinta lancia la raccolta fondi su GoFundMe per contrastare l’emergenza DONA: https://t.co/X2b2N4rIQS pic.twitter.com/CrvqN6nwoZ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 17, 2020

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina