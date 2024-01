La Fiorentina ha l’accordo con Rodriguez, ma non molla Vargas. Su Belotti-Ikoné…

La Fiorentina ha l’accordo con Brian Rodriguez, esterno offensivo dell’America Club, ma non molla Ruben Vargas dell’Augsburg, anche in quest’ultimo caso siamo in stato avanzato. La domanda è: possono arrivare due specialisti degli ultimi 30 metri? È una possibilità che non va esclusa. Intanto, il primo a uscire dovrebbe essere Brekalo che vuole andare alla Dinamo Zagabria in attesa che la trattativa trovi tutti gli accordi possibili. Per Ikoné la partita è aperta, può succedere qualsiasi cosa anche se lui sta bene a Firenze. Quanto a un possibile scambio con Belotti, notizia circolata già nel pomeriggio e che prevede il coinvolgimento di Ikoné per i giallorossi, ma al momento non abbiamo riscontri concreti. C’è una distanza di ingaggio non indifferente di ingaggio tra i due e comunque non siamo entrati nel vivo. Se questa traccia porterà a qualcosa di diverso lo vedremo, per il momento siamo fermi.

Foto: Instagram Rodriguez