La Fiorentina gioca a tennis: 6-0 a Lecce (doppiette di Cataldi e Colpani). Atalanta, comodo 2-0 (Pasalic-Retegui)

La domenica pomeriggio di Serie A si apre con le due sfide Venezia-Atalanta e Lecce Fiorentina.

La sfida del Penzo si apre con il gol di Pasalic, che stappa la gara al settimo minuto. La Dea tiene il controllo della gara, sfiorando più volte il raddoppio, soprattutto con una traversa da parte di Bellanova. Raddoppio solo rimandato, perché al 47′ Retegui firma il secondo gol con un pallonetto sublime che beffa Stankovic. Termina 0-2, con l’Atalanta che riconferma il suo cammino positivo.

Lecce-Fiorentina finisce 0-6 . La gara della Viola si apre con l’abbandono del campo nei primi minuti da parte di Gudmundsson, colpito da un problema muscolare, al suo posto Beltran. La gara pare incastrata fin dai primi minuti, finché al 20′ non si sblocca con un tiro da fuori di Cataldi. La Fiorentina prende il predominio del gioco, e al 34′ arriva il secondo gol. L’autore è Colpani, che timbra il suo primo gol in campionato. Piove sul bagnato per il Lecce, che al 43′ subisce l’espulsione di Gallo, dopo aver bloccato la corsa in solitaria di Dodo. Sulla punizione che ne consegue Cataldi sigla il terzo gol della gara e la doppietta personale. La doppietta arriva anche per Colpani, che al minuto 54′ segna la quarta rete. C’è spazio anche per Beltran, che al 61′ porta il risultato sul 0-5. Parisi conclude le danze con la sesta firma della gara, tutta a tinte viola.

Foto: Instagram Fiorentina