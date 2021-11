La Fiorentina fa poker con doppio Vlahovic (4-3). Primo stop Milan: Ibra bussa due volte, troppo tardi

Al Franchi si affrontano Fiorentina e Milan, anticipo del sabato sera della 13a giornata di Serie A 2021-22.

Ibrahimovic sblocca la gara dopo soli 5′, ma sale su la bandierina dell’assistente: è offside.

Al quarto d’ora passa a sorpresa la Fiorentina: corner battuto da Callejon, Tatarusanu esce agevolmente ma perde la sfera, Duncan anticipa Gabbia e fa 1-0!

Vlahovic sfiora il raddoppio due minuti più tardi con un bel colpo di testa, poi Tonali e Leao cercano il pareggio. Ibrahimovic a un passo dal gol al 40′, cross perfetto di Kjaer e stacco dello svedese che da quella posizione solitamente non perdona. All’ultimo pallone giocabile un destro a giro di Riccardo Saponara si infila nell’angolino ed è imprendibile per Tatarusanu: 2-0 Fiorentina all’intervallo!

Nella ripresa Vlahovic cala il tris: al minuto 60 Duncan serve il serbo che supera Tatarusanu e segna a porta vuota.

Due minuti e Ibrahimovic riapre il match sfruttando un errore di Bonaventura, poi battendo Terracciano.

Al 67′ è 3-2, ancora Ibra, Theo Hernandez supera Odriozola sulla sinistra e mette in mezzo per un facile tapin dello svedese.

Il forcing del Milan va avanti, ma è Vlahovic a chiudere la gara, al minuto 85 il serbo firma il poker viola dopo il recupero di Nico Gonzalez su un distratto Theo Hernandez. Autorete di Venuti all’ultimo minuto di recupero che serve solo per le statistiche, Guida fischia pochi secondi dopo il definitivo 4-3.

Primo stop in stagione per il Milan, i rossoneri si svegliano troppo tardi e domani il Napoli facendo risultato con l’Inter potrebbe andare in testa in solitaria.

Foto: Twitter Fiorentina