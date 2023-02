La Fiorentina fa festa in Portogallo: poker al Braga (4-0). Decidono le doppiette di Jovic e Cabral

La Fiorentina fa festa in Portogallo: 4-0 al Braga. Cominciano forte i viola: Jovic va di rovesciata ma colpisce fin troppo bene e il tiro rimane centrale, trovando i guantoni di Matheus. Continua a costruire la Viola ed è ancora il serbo il più attivo quando c’è da concludere: al 25′ il suo colpo di testa è troppo centrale. Da lì in avanti inizia a venir fuori pure il Braga, che prima impegna Terracciano con un colpo di testa di Niakhate e poi va a un centimetro dal vantaggio, ma Abel Ruiz impreciso da due passi. Nell’ultimo quarto d’ora pre-intervallo i ritmi poi la fiammata viola al 45′: cross al bacio di Biraghi, Jovic gira con un gran colpo di testa e fa 0-1 a fine primo tempo. Nella ripresa il Braga rimane in dieci uomini per il durissimo intervento di Tormena con il piede a martello sulla caviglia di Jovic: dopo che inizialmente aveva dato cartellino giallo, l’arbitro Del Cerro Grande è stato richiamato al VAR. Riviste le immagini, ha optato per correggere la decisione ed ha estratto il cartellino rosso. E cinque minuti dopo arriva il raddoppio della Fiorentina: filtrante smarcante di Amrabat per Saponara, che appoggia sul secondo palo per Jovic, lesto nel toccare verso la porta sguarnita col piede mancino, eludendo l’intervento di Sequeira. Con il punteggio sul 2-0 e in vantaggio di un uomo, Italiano concede spazio a Cabral al posto di Jovic. E il brasiliano lascia imita subito il compagno calando la doppietta. Il primo, con un gran sombrero e conclusione che lascia di sasso Matheus e porta i viola sullo 0-3. Il secondo invece, depositando in rete l’assist di Ikoné. Termina così 4-0, la Fiorentina mette una grossa ipoteca sul passaggio del turno in vista del ritorno al Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina