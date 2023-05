La Fiorentina è la prima finalista in assoluto di tutte e 4 le competizioni UEFA. Staccate Juve e Roma

La conquista della finale di Conference League fa diventare la Fiorentina la prima squadra in assoluto a disputare le finali delle 4 maggiori competizioni UEFA per club, lasciando a quota 3 Juventus e Roma. Dopo la finale di Coppa Campioni del 1957, quelle di Coppa delle Coppe del 1961 e 1962, e quella di Coppa UEFA del 1990, la squadra viola tenterà di riportare a Firenze un successo continentale in una manifestazione UEFA che manca dal 1961.