La Fiorentina domina, ma spreca tanto: parità all’intervallo contro il Sivasspor (0-0)

Partono forte i viola di Vincenzo Italiano e dopo appena 11′ arriva una colossale palla gol: tocco morbido di Gonzalez per Jovic, che scatta in posizione regolare ma a tu per tu con Vural tenta il pallonetto che non sorprende l’estremo difensore del Sivasspor. Al 15′ è ancora la Fiorentina a sfiorare il vantaggio con la traversa colpita da Castrovilli di scorpione. Ma non è finita, perché appena un minuto più tardi, Bonaventura si ritrova tutto solo davanti a Vural e lo sorpassa con un bel pallonetto, ma Paluli tiene a galla il Sivasspor alzando la sfera sopra la traversa a ridosso della linea di porta: intervento decisivo del difensore! Al 34′ arriva il primo squillo dei turchi, ma il tiro di Caicedo è troppo debole per sorprendere Terracciano. Ancora un’occasione per la Fiorentina al 38′: Martinez Quarta anticipa l’uscita del portiere, il pallone schizza sui piedi di Jovic che, a porta sguarnita, centra il difensore. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco al Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina