La Fiorentina ha superato agevolmente la Triestina per quattro a zero. La formazione allenata da Italiano ha giocato in maniera perfetta la prima frazione, siglando tutte le reti nella prima metà di gara. Nell’ordine hanno segnato Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura. Nel secondo tempo succede poco e nulla.

Foto: twitter Fiorentina