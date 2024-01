La Fiorentina difende il quarto posto in solitaria: il rigore di Nzola riacciuffa l’Udinese (2-2)

Parità al Franchi tra Fiorentina e Udinese: 2-2. La gara si sblocca dopo appena 10′ con un letale contropiede dell’Udinese finalizzato da Sandi Lovric: ripartenza avviata dallo stesso centrocampista, che trova Lucca in profondità. Buon lavoro da pivot del centravanti ospite, che libera in campo aperto il numero 4 bianconero, conclusione ad incrociare ben eseguita, che non lascia scampo a Terracciano. Nella ripresa Italiano prova subito a svegliare la sua squadra: dentro Faraoni e Arthur, fuori Duncan e Kayode. Ed è il nuovo arrivato dal Verona a servire l’assist per Beltran che riporta il punteggio sulla parità con una grande girata di testa. La Fiorentina alza il baricentro, l’Udinese prova a contenere e ripartire in contropiede. E così fa al 72′: Lovric recupera palla e guadagna il fondo, cross rasoterra che trova Thauvin che batte Terracciano. All’84’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Beltran calcia verso la porta trovando la deviazione con la mano di Joao Ferreira. Il Var richiama Pairetto che non può far altro che assegnare il calcio di rigore per i viola. Dal dischetto si presenta Nzola che spiazza Okoye e riporta il punteggio in parità. La Fiorentina sfiora il vantaggio con Bonaventura, ma è il palo a negare la gioia al centrocampista viola. Termina così 2-2 al Franchi, la Fiorentina mantiene il quarto posto in solitaria a quota 34 punti. L’Udinese sale a quota 18 punti con il Cagliari.

Foto: Instagram Nzola