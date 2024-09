La Fiorentina da fantamercato che mai scenderà in campo

Alla Fiorentina hanno attribuito almeno 20-25 calciatori dall’inizio di giugno fino all’ultimo secondo di mercato. C’era solo da prendere le distanze come abbiamo fatto, infatti nessuno – ma proprio nessuno – di quei nomi è andato in porto, ci sembra un record mondiale per chi anche con altri club ha proposto lo stesso e inutile giochino. Se sfoderassimo l’intera lista, meglio fare una selezione, riusciremmo a impiegare meno tempo per organizzare il cenone di Capodanno. Qui siamo passati da Fausto Vera a Brescianini, da Pobega a Sutalo, da Buturina (molto difficile fin dai primi momenti del sondaggio viola) ad Aguerd, da Mangala (che stava andando in quelle ore a fare le visite con l’Everton) a Turati (la priorità è sempre stata De Gea), da Vitor Roque (proprio ieri Pradè ha spiegato quanto fosse complicato fin da subito) a Dallinga, da Theate a Stroeykens, da Vranckx (specialità della casa) a Delap, da Benavidez a Brassier. Roba da chiedere un risarcimento rispetto a come sono andate realmente le cose. Sull’attaccante sarebbe bastato sintonizzarsi su Kean, prima scelta per distacco e che i viola avevano cercato già lo scosso gennaio. Vranckx è ospite fisso, viene accostato alla Fiorentina da almeno tre sessioni di mercato, da vicino a vicinissimo, da un passo a mezzo passo con i risultati che conosciamo. E ne dimentichiamo almeno un’altra dozzina, con una sola certezza: ne fosse arrivato almeno uno…

Foto: X Fiorentina