La Fiorentina continua a volare. Vittoria a Genova (1-0) e terzo posto in classifica. Superata la Juve

La Fiorentina ottiene la quarta vittoria consecutiva. I viola battono il Genoa 1-0 e si proiettano al terzo posto in classifica, a 19 punti, insieme all’Atalanta. Superata la Juventus che resta a 18. Gara non spettacolare al Ferraris, con il Genoa alla ricerca di punti importanti per uscire dalle sabbie mobili in cui è immischiata. La Fiorentina invece dopo la grande vittoria con la Roma, cerca continuità. Primo tempo bloccato, poche emozioni. Così come la ripresa. Gara che sembra destinata al pareggio, ma al 72′, i viola trovano uno squillo con Gosens, che sblocca la contesa. Nel finale, generosi tentativi del Genoa per provare a raccattare almeno un punto, ma vince la Fiorentina. Palladino sorride, quarto successo di fila e la viola sogna in grande.

Foto: twitter Fiorentina