La Fiorentina conduce sul Cagliari 2-0 al 45′: decidono Nico Gonzalez e un autogol di Dossena

Ottima Fiorentina nei prini 45 minuti di gioco. I viola conducono abbastanza agevolmente sul Cagliari per 2-0. Vantaggio immediato della compagine di Italiano, che passa al 2′ grazie a un colpo di testa di Nico Gonzalez.

Il Cagliari ha subito una chance enorme per pareggiare: errore di Milenkovic, Nandez si invola verso la porta, salta anche Terracciano, ma sulla linea salva Kayode.

E qualche minuto dopo arriva la mazzata per gli uomini di Ranieri: su un cross di Nico Gonzalez, Dossena nel tentativo di anticipare Beltran spedisce la palla in rete nella sua porta. La Fiorentina raddoppia al 21′, Cagliari annichilito.

I viola continuano a spingere, sfiorano più volte il 3-0, ma all’intervallo si va sul 2-0. Una bella Fiorentina al Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina