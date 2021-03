La Fiorentina cala il poker al Vigorito con un super Vlahovic (tripletta) ed Eysseric

Al Vigorito si affrontano Benevento e Fiorentina per la 27a giornata di Serie A 2020-21, calcio d’inizio alle 18.00.

Un Vlahovic pazzesco porta i suoi all’intervallo avanti di tre reti con una tripletta personale, i sanniti sono alle corde dopo i primi 45′.

All’8′ la prima firma, con una girata di sinistro sull’assist di Eysseric. Al 27′ il raddoppio, lesto sulla ribattuta dopo il colpo di testa di Caceres. Nel recupero arriva la tripletta con un capolavoro: sinistro a giro sotto l’incrocio, imparabile per l’estremo difensore Montipò.

Entra Insigne nella ripresa e prova a scuotere i suoi, è sua la prima chance al 48′ con un mancino dal limite che finisce larga di poco rispetto ai pali difesi da Dragowski.

Caprari e Improta continuano a spingere sugli esterni ed il gol sannita arriva: Ionita salta più in alto di Milenkovic e Pezzella su un corner ed infila l’estremo difensore dei Viola.

Il forcing dei giallorossi prosegue e ci provano Hetemaj, Gaich e Caprari, poi c’è un possibile penalty per un potenziale fallo di mani di Caceres, ma Giacomelli lascia proseguire attenendosi alle istruzioni provenienti dal VAR.

Nel momento del calo dei padroni di casa, la Fiorentina cala il poker con Eysseric: palla persa da Schiattarella e Ribery serve il francese in area di rigore, che a tu per tu batte Montipò e fa 4-1.

