La Fiorentina batte il Cagliari 3-0: decidono Nico Gonzalez, un autogol di Dossena e Nzola

Basta un’ottima Fiorentina nei prini 45 minuti di gioco per avere la meglio sul Cagliari. I viola si impongono per 2-0 contro i sardi di Ranieri. Vantaggio immediato della compagine di Italiano, che passa al 2′ grazie a un colpo di testa di Nico Gonzalez.

Il Cagliari ha subito una chance enorme per pareggiare: errore di Milenkovic, Nandez si invola verso la porta, salta anche Terracciano, ma sulla linea salva Kayode.

E qualche minuto dopo arriva la mazzata per gli uomini di Ranieri: su un cross di Nico Gonzalez, Dossena nel tentativo di anticipare Beltran spedisce la palla in rete nella sua porta. La Fiorentina raddoppia al 21′, Cagliari annichilito.

I viola continuano a spingere, sfiorano più volte il 3-0, ma all’intervallo si va sul 2-0. Una bella Fiorentina al Franchi.

Nella ripresa, la Fiorentina gioco forza abbassa i ritmi, il cagliari ci prova, ha anche qualche chance per riaprire la gara, in particolare una traversa di Petagna.

Ma tutto sommato, i viola controllano senza particolari problemi. Nel recupero, trova la gioia anche Nzola, che sblocca un incubo che durava mesi, erano 14 partite che non segnava in Serie A.

Ottima Fiorentina, che vola al terzo posto, aggancia Juve e Napoli, a 14 punti, e domenica sera ci sarà un bellissimo Napoli-Fiorentina prima della sosta. Il Cagliari resta ultimo a 2.

