La Fiorentina attacca, ma spreca tanto: 0-0 all’intervallo contro il Rapid Vienna. Traversa di Mayulu

Si è appena chiusa la prima frazione di gioco al Franchi tra Fiorentina e Rapid Vienna: 0-0. Primi 45 minuti che hanno visto la squadra di Vincenzo Italiano fare la partita alla ricerca del gol, ma i viola – come spesso accade – mancano di concretezza negli ultimi metri. La prima occasione della gara, però, arriva per gli ospiti con il tiro di Mayulu che si stampa sulla traversa della porta difesa da Terracciano. Il brivido sveglia i viola che si riversano in avanti e conducono la gara. All’11 ci prova Biraghi, ma il suo tiro sfiora il palo. La grande occasione capita sui piedi di Nzola al 28′: Nico onzalez scarica per l’angolano che a tu per tu con Hedl spara il pallone dritto sul portiere. Al 37′ ci prova anche Kouamé con una rasoiata, ma il suo tiro si spegne di poco a lato. Al 40′, invece, è Nico a sfiorare la rete dopo la sponda di Nzola, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa.

Foto: Instagram Fiorentina