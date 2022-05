2 luglio 2021: questa la data maledetta per Leonardo Spinazzola, giorno dell’infortunio che l’ha messo fuori gioco prima per l’Europeo, poi per praticamente tutta la stagione che ci stiamo apprestando a salutare. Pochi istanti fa l’esterno è tornato in campo: qualche minuto per lui nel match tra la sua Roma e la Fiorentina. La fine di un incubo, Spinazzola è tornato.

Foto: Facebook Roma