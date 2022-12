La figlia di Pelé su Instagram: “Siamo ancora qui. Nella lotta e nella fede. Un’altra notte insieme”

Struggente post della figlia di Pelé, Kely Nascimento, che ha pubblicato una foto con lei che dorme sul capezzale del padre, in ospedale. Pelé sta vivendo ore drammatiche, le sue condizioni sono notevolmente peggiorate.

La figlia ha scritto sui social: “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme”.

Il campione brasiliano trascorrerà il Natale proprio in ospedale, dov’è ricoverato dallo scorso 29 novembre per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico dopo che era stato rilevato un tumore al colon nel settembre 2021.



Foto: Instagram Pelé