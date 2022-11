La FIFA vieta l’ingresso negli stadi ai tifosi inglesi vestiti da crociati: “E’ un’offesa per i Musulmani”

I Mondiali, si sa, sono anche una bella occasione per vedere la fantasia dei tifosi di ogni Nazionale. Quante volte abbiamo visto tifosi italiani vestirsi da legionari Romani o da Gladiatori, o tifosi messicani con il Sombrero, gli africani folcroristici con i loro balli, e anche gli inglesi da cavalieri Crociati. Le Crociate tra i Cattolici e i Musulmani continuano ancora nel 2022, non pù come guerra per una Terra Santa, ma tramite altre forme di guerra. Ma la storia si ripete però, anche negli stadi del Mondiale di Qatar 2022, un Mondiale, che dovrebbe inneggiare alla vicinanza tra culture e popoli.

In questi giorni, sono diventati virali sui social diversi video dei tifosi inglesi, vestiti da cavalieri Crociati e lo scudo con croce rossa, che identifica la bandiera dell’Inghilterra.

Tifosi che sono stati bloccati all’ingresso dello stadio, sia prima della gara con l’Iran, che questa sera, contro gli USA.

La FIFA ha emanato una nota, anche contro questo divieto, affermando: “L’ingresso in un paese Arabo e Musulmano di persone vestite da cavalieri crociati, che secoli fa hanno massacrato quei popoli è un’offesa verso i Musulmani e per tanto, chiunque sa vestito in quel modo, non verrà fatto entrare negli stadi”. Ennesimo divieto, ennesima polemica in questi Mondiali.

