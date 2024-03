La FIFA risponde a ADL: “Juve in Coppa del Mondo per club se Napoli e Lazio non passeranno il turno in Champions”

“La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League”. Arriva la replica social della FIFA, dopo le parole pronunciate la scorsa settimana dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo aveva lasciato presagire la volontà del club di valutare una possibile azione legale per estromettere la Juventus dal Mondiale per club in programma nel 2025. “La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli”, queste le dichiarazioni del patron azzurro alla stampa. La massima istituzione calcistica europea, con il post pubblicato poco fa su X, spegne tuttavia per il momento qualsiasi velleità giudiziaria dei partenopei.

Foto: Twitter SSC Napoli