La FIFA proroga al 2023 lo svincolo per i calciatori Ucraini e Russi

La FIFA ha comunicato in maniera ufficiale, il provvedimento che era nell’aria già da diversi giorni, riguardante i calciatori tesserati con club Ucraini e Russi. Questi infatti potranno sospendere il loro contratto fino al 30 Giugno 2023. La regola introdotta dopo l’invasione russa in terra ucraina permette a calciatori e allenatori l’opportunità di giocare, allenarsi e al contempo ricevere uno stipendio in altri paesi, salvaguardando i club ucraini e facilitando la partenza dei giocatori e allenatori dalla Russia.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale. “L’Ufficio del Consiglio FIFA ha deciso di estendere l’applicazione delle regole sul lavoro temporaneo stabilite nelle Regole sullo status di giocatore e il trasferimento (RSTJ) al fine di aiutare concretamente giocatori, allenatori e club che soffrono le conseguenze della guerra in Ucraina. Le disposizioni approvate dall’Ufficio del Consiglio stabiliscono che, nel caso in cui i club affiliati alla Federazione calcistica ucraina (UAF) o alla Federazione calcistica russa (FUR) non raggiungano un accordo reciproco con i loro giocatori e/o allenatori stranieri entro il 30 giugno 2022 al più tardi – e salvo diverso accordo scritto – tali giocatori e allenatori hanno il diritto”.