La FIFA omaggia Chiellini: “Un centurione italiano indossa per l’ultima volta la maglia Azzurra”

Omaggio della FIFA a Giorgio Chiellini che ha giocato questa sera la sua ultima gara in Nazionale.

Sugli account social della FIFA, c’è una dedica al difensore: “Un centurione italiano indossa per l’ultima volta la maglia Azzurra. Complimenti Giorgio Chiellini”.

🇮🇹 An Italian centurion pulls on Azzurri blue for the last time.@chiellini 👏 👏 👏 pic.twitter.com/7vQNUZ2wb5

