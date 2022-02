La Fifa ha deciso: Brasile-Argentina andrà rigiocata. Il comunicato

È arrivata oggi la decisione ufficiale della Fifa inerente al match del 5 settembre 2021 tra Brasile e Argentina, valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La gara fu sospesa dalle autorità sanitarie dopo 9 minuti di gioco, perché in campo c’erano alcuni calciatori provenienti dalla Premier League che non avevano rispettato le regole della quarantena.

In conseguenza dell’accaduto, la Federcalcio brasiliana e quella argentina sono state multate per aver infranto le regole e per aver abbandonato la partita. Squalificati, inoltre, per due turni, per non aver rispettato il protocollo sanitario, i giocatori argentini Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero. Non è ancora stata stabilita la data per rigiocare il match.

Di seguito il comunicato ufficiale.

“La Commissione Disciplinare FIFA ha preso le sue decisioni in relazione alla partita Brasile-Argentina di qualificazione Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 del 5 settembre 2021. Dopo un’approfondita indagine sui vari elementi di fatto e alla luce delle normative applicabili, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso che la partita dovrà essere rigiocata in una data e in un luogo stabiliti dalla FIFA. Inoltre, la Commissione Disciplinare FIFA ha concluso che l’abbandono della partita è derivato da diverse carenze delle parti coinvolte nelle rispettive responsabilità e/o obblighi in relazione alle prime. In quanto tale, la Commissione Disciplinare FIFA ha anche deciso:

1. di condannare la Federcalcio brasiliana al pagamento di una sanzione di CHF 500.000 per infrazioni relative all’ordine e alla sicurezza;

2. di condannare la Federcalcio argentina al pagamento di un’ammenda di CHF 200.000 per il mancato rispetto degli obblighi in materia di ordine e sicurezza, preparazione e partecipazione alla partita;

3. di condannare la Federcalcio brasiliana e la Federcalcio argentina al pagamento di una multa di CHF 50.000 ciascuna per abbandono della partita;

4. di sospendere i giocatori argentini Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero per due (2) partite ciascuno per non aver rispettato il Protocollo FIFA Return to Football International Match. Le decisioni della Commissione Disciplinare FIFA sono state comunicate oggi alle parti interessate”.

FOTO: Twitter AFA