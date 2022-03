La FIFA e il caso Rami: condannato il Boavista

Sono ben ducentomila gli euro di ammenda che sono stati comminati dalla FIFA al Boavista dalla FIFA per la vicenda riguardante Adil Rami. La condanna del massimo organismo del calcio mondiale obbliga il club portoghese a pagare le cifre non versate e previste nel contratto in essere con l’ex difensore del Milan. Il francese oggi gioca nel Troyes ma per qualche mese, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha vestito la maglia a scacchi del Boavista.

Foto: Twitter Boavista