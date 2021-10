La FIFA d’accordo con il governo britannico: “Giusto far viaggiare i giocatori completamente vaccinati”

La FIFA, in una nota ufficiale, ha approvato la decisione del governo inglese per quanto riguarda i viaggi dei giocatori completamente vaccinati verso le rispettive nazionali in giro per il mondo. Ecco il comunicato: “La Fifa accoglie con favore la decisione del Governo britannico di consentire ai giocatori completamente vaccinati l’opportunità di rappresentare i rispettivi Paesi nelle prossime partite di qualificazione per la Coppa del mondo e di tornare da un Paese della lista rossa a condizioni di quarantena su misura. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Governo del Regno Unito, la FA e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più appetibile alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre”.

FOTO: Logo FIFA