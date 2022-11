La FIFA chiude il caso: “Nessun tocco di Ronaldo, il gol è di Bruno Fernandes”

Gol di Bruno Fernandes o di Cristiano Ronaldo? La Federcalcio portoghese (FPF) ha spinto affinché la FIFA tornasse sui suoi passi circa la paternità della rete dell’1-0 all’Uruguay. E oggi è arrivata la fine del “caso”: il gol è stato ufficialmente assegnato a Bruno Fernandes, ma Cristiano Ronaldo assicura di aver toccato il pallone con la testa. Adidas, fornitore del pallone dei Mondiali, non ha invece dubbi. L’azienda tedesca fa sapere che il fuoriclasse non ha toccato in alcun modo il pallone. Infine, la FIFA in giornata ha comunicato ufficialmente la sua decisione: “Nel corso della partita Portogallo-Uruguay, usando il Connected Ball Technology nel pallone ufficiale Adidas, Al Rihla, siamo in grado di mostrare che non c’è stato alcun contatto col pallone da parte di Cristiano Ronaldo in occasione della prima rete”.

Foto: Instagram Portogallo