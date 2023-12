La FIFA avvisa la Federcalcio brasiliana: “Le federazioni nazionali devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi”

La FIFA contro la Federazione brasiliana. ha sottolineato, con una missiva, come la CBF, la federazione brasiliana, non deve avere influenze e lavorare in modo indipendente.

Questa la lettera inviata dalla FIFA e la Conmebol alla nazionale brasiliana: “Le federazioni nazionali che fanno parte della Fifa devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi. Se la Cbf venisse sospesa dall’organo competente della Fifa, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa stessa. Ciò significherebbe anche che la Cbf, le squadre rappresentative e tutti i suoi club non avrebbero più il diritto partecipare a qualsiasi competizione durante il periodo di sospensione”.

La FIFA quindi si schiera con chi ha vinto le elezioni, anche se poi bisognerà capire se davvero ci sono stare irregolarità nelle stesse.

Foto: logo FIFA