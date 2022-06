La Fidelis Andria smentisce voci di problemi di iscrizione: “E’ tutto nella norma, siamo sereni”

Con una nota pubblicata via social, la Fidelis Andria smentisce le voci circa eventuali irregolarità nella domanda per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Questo il comunicato del club pugliese: “La Fidelis Andria specifica che si attende con assoluta serenità il giudizio della Covisoc previsto per venerdì. Tutto l’incartamento sia per la FIGC che per la Lega Pro e per la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche è stato presentato rispettando tutti i parametri imposti così come da regolamento. Per tale ragione la Fidelis Andria diffida chiunque a diffondere notizie in merito prima della riunione della Covisoc e si riserva successivamente di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela della propria immagine”.

Foto: Logo Fidelis Andria