La festa per la B dei tifosi della Reggina. Il video

Migliaia di tifosi all’Arena dello Stretto per festeggiare la promozione in B della Reggina. La manifestazione, organizzata dagli Ultras diffidati liberi, ha visto una grande partecipazione. Entusiasmo alle stelle dopo una stagione letteralmente dominata con 69 punti conquistati in 30 partite. E questi sono i giorni della festa…