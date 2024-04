La festa dell’Inter è già cominciata: pronto il pullman per la parata in città

L’Inter è pronta a festeggiare insieme ai propri tifosi il ventesimo tricolore. Il pullman scoperto che, al termine del match da giocare con il Torino, porterà la squadra di Simone Inzaghi in giro per la città di Milano è pronto. Un bus dove, nella fiancata, campeggiano le due stelle di cui adesso il club si può fregiare. La parata si concluderà poi con l’arrivo in serata in Piazza Duomo, dove continueranno i festeggiamenti di calciatori e tifosi.

Foto: Twitter Inter