La FeralpiSalò perde Di Molfetta: lesione al retto femorale per il giocatore

La FeralpiSalò perde per qualche settimana Davide Di Molfetta. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l’attaccante, uscito malconcio dall’ultimo match disputato dalla squadra di Zaffaroni sul campo della Cremonese, hanno riscontrato una lesione al retto femorale della gamba sinistra, che lo costringeranno a restare fermo ai box per almeno due settimane, in vista di nuovi controlli. Questo il comunicato del club gardesano:

“Davide Di Molfetta, sostituito durante la sfida di lunedì a Cremona al 57’, nella serata di ieri è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della gamba sinistra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate tra 15 giorni”.

Foto: sito FeralpiSalò